Исследователи из Университета Бингемтона пришли к выводу, что даже простые мероприятия, такие как совместное поедание пиццы, могут существенно укрепить командные связи на работе. В своем исследовании, опубликованном в Journal of Management Studies, ученые отметили, что подобные совместные обеды помогают улучшить отношения между коллегами, способствуя более тесному сотрудничеству и облегчению выполнения совместных задач.

Эксперты подчеркивают, что такие мероприятия формируют у участников позитивные общие воспоминания.

«Когда люди делят трапезу, они также делятся впечатлениями», — цитирует авторов публикации Gazeta.ru.

Этот процесс способствует возникновению особой связи между сотрудниками, что отражается на их способности работать вместе и эффективно решать рабочие вопросы.

Однако исследователи напоминают, что объединяющий эффект могут создавать не только положительные события. В качестве примера они приводят случай забастовки сотрудников южнокорейской государственной телекомпании в 2012 году. Тогда, после увольнения генерального директора и членов профсоюза, часть работников вышла на акцию протеста, которая длилась 170 дней. Коллектив оказался разделен: одни поддержали протест, другие остались верны руководству. Несмотря на разногласия, участников забастовки объединил общий опыт, и многие продолжили поддерживать друг друга и после окончания конфликта.

Таким образом, ученые считают, что сильные совместные переживания, будь то позитивные или негативные, оставляют долгий след в памяти и помогают людям находить общий язык. Подобные моменты укрепляют коллективные связи, что в конечном итоге улучшает взаимодействие и сплоченность на рабочем месте.