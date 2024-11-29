Китайские автомобили всё увереннее занимают позиции на российском рынке, предлагая доступные седаны В- и С-класса. Уход западных брендов открыл путь моделям из КНР, которые стали основными игроками в сегменте недорогих автомобилей. Издание Autonews.ru представило подборку самых популярных китайских седанов, доступных для покупки на конец ноября 2024 года.

Компактный Changan Alsvin отличается 98-сильным атмосферным двигателем и шестиступенчатым «роботом». В базовой комплектации предусмотрены такие функции, как мультируль, круиз-контроль, камера заднего вида, ESP и дистанционное открытие багажника. Цена модели стартует от 1,83 млн рублей, что делает её выгодным предложением в сегменте.

Для тех, кто ищет автомобиль с турбомотором, представлен Changan EADOplus. Мощный двигатель на 150 л.с., семиступенчатая коробка передач и богатая комплектация с люком, двухзонным климат-контролем и адаптивным круиз-контролем делают этот седан привлекательным выбором в категории С-класса. Стоимость автомобиля начинается от 2,42 млн рублей.

BAIC U5 Plus предлагает 105-сильный мотор с механической коробкой передач и зимний пакет в базовой версии. Несмотря на название комплектации Luxury, модель остаётся доступной по цене — от 2,08 млн рублей.

Geely Emgrand выделяется ярким дизайном и стандартным оснащением, включающим ABS, ESP и галогенные фары. Седан оснащён 122-сильным мотором и стоит от 2,15 млн рублей.

Livan S6 Pro привлекает мощным 147-сильным турбированным двигателем и кожаным салоном. Среди удобств — климат-контроль, электромеханический стояночный тормоз с Auto Hold и светодиодная оптика. Модель оценивается минимум в 2,55 млн рублей.

Jetta VA3 позиционируется как замена популярных VW Polo и Skoda Rapid. С 110-сильным двигателем и минималистичным оснащением цена модели составляет от 1,92 млн рублей.

Kaiyi E5 сочетает мощный турбодвигатель на 147 л.с. с механической коробкой передач. В комплектации предусмотрены люк, искусственная кожа и задние парктроники. Цена модели начинается с 2,11 млн рублей.

MG 5 предлагает 114-сильный двигатель с механикой и люк в базовой комплектации. Более дорогие версии включают светодиодную оптику и электромеханический ручник. Цена стартует от 2,27 млн рублей.

Наконец, Omoda S5 привлекает вариатором и функциями бесключевого доступа. Цена модели стартует от 2,07 млн рублей.

Сегмент китайских седанов продолжает развиваться, предлагая разнообразие моделей для потребителей с разным бюджетом и предпочтениями.