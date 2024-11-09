Вячеслав Узелков, известный украинский боксер, ушел из жизни на 45-м году. Сообщение о его смерти появилось на официальной странице Украинской федерации бокса в социальных сетях. Причины трагедии пока не раскрыты.

Узелков — одна из ярких фигур в истории украинского бокса. В 2001 году на чемпионате мира в Белфасте он завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 91 кг. В полуфинале ему не удалось победить британца Дэвида Хэя, который в итоге стал чемпионом. На следующий год он добавил еще одну медаль — серебро на чемпионате Европы.

Карьера Вячеслава в профессиональном боксе началась в 2004 году. За годы на ринге он одержал 30 побед и потерпел лишь 4 поражения. За это время он успел стать интерконтинентальным чемпионом по версиям WBA и WBO.

Талант, упорство и страсть к боксу сделали его одним из самых узнаваемых спортсменов Украины. В 2024 году, после того как ему поставили диагноз тромб в сердце, боксера пришлось прооперировать. Несмотря на медицинские проблемы, его наследие в спорте осталось незабвенным.

«Его достижения навсегда останутся в истории бокса. Вячеслав был примером силы и преданности своему делу, что вдохновляло не только его сверстников, но и будущие поколения», — говорится в сообщении Федерации бокса Украины.