В 2024 году туристическое агентство Anitaby, расположенное в Минске, анонсировало запуск уникальных автобусных туров из Беларуси в Россию. Участникам предлагается не только насладиться путешествием и посетить ключевые достопримечательности Москвы и Смоленска, но и получить в подарок инновационный банковский продукт — светодиодную карту от российского Т-Банка.

По информации, размещенной на сайте турагентства, эти туры предлагают путешественникам уникальную возможность получить дебетовую карту, оснащенную встроенными светодиодами. Этот технологичный продукт, по словам создателей, является новинкой на финансовом рынке, но, что особенно важно для белорусских клиентов, карты будут функционировать на территории Беларуси без ограничений. Однако, для того чтобы стать обладателем карты, всем участникам тура необходимо заранее подать заявку на ее оформление через сайт Т-Банка, указав дату поездки.

«Запуск светодиодных карт стал настоящим событием на рынке, — заявили представители Т-Банка. — Мы уверены, что наш продукт привлек внимание не только россиян, но и иностранных клиентов. Сразу после анонса было зафиксировано более 100 тысяч предзаказов. Наша цель — предоставить клиентам не только удобство, но и эмоции, которые они получат от использования высокотехнологичных продуктов. Россия по праву занимает лидирующие позиции в сфере финтеха, и этот продукт тому подтверждение».

Светодиодные карты, которые выпускаются с сентября 2024 года, не требуют дополнительной зарядки. Их встроенные светодиоды активируются только в момент касания терминала, что придает процессу оплаты особый визуальный эффект. В то же время, Т-Банк является не единственным финансовым учреждением, предложившим инновационные продукты в этом сегменте. В сентябре 2024 года Сбербанк также выпустил кредитную карту с аналогичной светодиодной подсветкой.

Кроме того, стоит отметить, что такая практика туристических туров с целью получения банковских продуктов напоминает тренд, который стал актуален с 2022 года, когда россияне начали активно выезжать за рубеж для оформления карт Visa и MasterCard. Теперь белорусы могут воспользоваться подобными предложениями, совершая поездки в Россию, что также подтверждает рост интереса к российским финансовым инновациям.

Таким образом, новые туры от Anitaby в Россию, сочетающие в себе экскурсионную программу и уникальные банковские услуги, предоставляют возможность не только насладиться путешествием, но и стать частью технологической революции в сфере финансовых продуктов.