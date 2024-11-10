Новое исследование подчеркивает важность режима питания и его регулярности, особенно для тех, кто работает по ночам или имеет нестабильный график. Ученые установили, что несоблюдение привычного ритма питания может способствовать набору веса и даже развитию диабета. Исследование показывает, что внутренние часы организма, а особенно связи между печенью и мозгом, играют ключевую роль в том, как и когда мы должны принимать пищу.

Печень, отправляя сигналы в мозг через блуждающий нерв, информирует его, соответствует ли текущее время приемов пищи биологическим ритмам организма. Сбои в этой системе, вызванные ночными сменами или нерегулярным графиком, могут нарушать циркадные ритмы и приводить к перееданию или неправильным пищевым привычкам.

Ученые также обнаружили, что определенные гены, отвечающие за циркадные ритмы, влияют на режим питания. В экспериментах с лабораторными мышами нарушения в этих генах приводили к еде в неположенные часы, что отрицательно сказывалось на обмене веществ. Однако, когда исследователи восстановили правильную работу циркадных ритмов у мышей с ожирением, их режим питания нормализовался.

Авторы исследования считают, что в будущем воздействие на сигнальные пути между печенью и мозгом может помочь людям с нерегулярным графиком справиться с нарушениями питания и перееданием.