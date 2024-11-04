Новое масштабное исследование, в котором приняли участие почти 70 тысяч человек, подтверждает: стереотипы о личностных качествах, присущих различным профессиям, часто оказываются верными. По словам авторов, это первый столь обширный анализ, исследующий связь между чертами характера и профессией.

Исследование, проведённое учёными из Эдинбургского и Тартуского университетов, охватило свыше 260 профессий. Целью было выяснить, какие черты характера чаще встречаются у представителей разных профессий. Для этого специалисты проанализировали данные Эстонского биобанка, охватывающего 20% взрослого населения Эстонии. Каждый участник прошёл пятифакторный тест личности, оценивающий открытость, добросовестность, экстраверсию, доброжелательность и эмоциональность.

Результаты показали, что творческие профессии, такие как художник, писатель и дизайнер, привлекают людей с высокой открытостью к новому опыту и развитым воображением. Специалисты в торговле и связях с общественностью, напротив, часто являются экстравертами, предпочитающими общение. Руководители и менеджеры, помимо экстраверсии, также демонстрируют высокую добросовестность, которая помогает им справляться с обязанностями. При этом они менее склонны к невротизму, что облегчает выполнение задач.

Также исследование показало, что работающие в сфере продаж и операций с недвижимостью набирали низкие баллы по шкале доброжелательности. Ученые объясняют это сложным взаимодействием с клиентами, которое иногда требует стойкости и может приводить к конфликтам.

Кроме того, в некоторых профессиях выделились другие особенности. Например, управленцы и юристы показали склонность к соперничеству, в то время как судьи, пилоты и чиновники высокого уровня уверенно принимают решения. Специалисты по кадрам и психологи обладают уверенностью в своей способности влиять на других. При этом водители грузовиков и религиозные работники оказались одними из наименее либеральных представителей профессий.