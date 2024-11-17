В стране растёт дефицит водителей такси, что может привести к значительному увеличению цен на поездки, особенно в часы пик. По данным “Яндекс Такси”, к концу текущего года нехватка кадров достигнет 130 тысяч рабочих мест. В Москве уже фиксируется рост цен на услуги такси как одна из мер для привлечения новых водителей. Однако эксперты считают, что ситуация требует более комплексного подхода.

Управляющий директор компании FRANK AUTO Ирина Франк в беседе с «Южным Федеральным» отметила, что повышение цен — мера, которая может оказаться недостаточной для решения проблемы. По её словам, средний чек в московском такси увеличился на 3-4%, что малозаметно для большинства пассажиров. Тем не менее, основное влияние на стоимость оказывают динамические тарифы, которые резко возрастают при повышенном спросе, обусловленном нехваткой водителей. В такой ситуации машины простаивают, и если цены на поездки вырастут значительно сильнее, спрос на услуги такси может снизиться.

Что касается привлечения новых водителей, Франк подчёркивает: хотя рост доходов таксистов способен сделать профессию привлекательнее, сейчас основная проблема кроется в избыточных требованиях к таксистам. Например, помимо обязательного ОСАГО, водителям нужно приобретать дополнительный полис ОСГОП, что существенно увеличивает расходы. По этой причине многие таксисты предпочитают работать нелегально или вовсе покидают отрасль. Эксперт уверена, что для исправления ситуации необходимо упростить законодательство, регулирующее работу такси.

Ещё одной важной темой остаётся компенсация растущих затрат на обслуживание и содержание автомобилей. Повышение тарифов может частично покрыть эти расходы, однако многое зависит от сохранения спроса на услуги такси. Если он начнёт падать, это приведёт к дополнительным проблемам для автопарков.

На вопрос о дальнейшем развитии рынка такси в России, Франк выразила мнение, что в ближайшем будущем рост цен на услуги, скорее всего, продолжится, особенно если сохранятся высокие эксплуатационные расходы таксопарков. Без притока новых водителей рынок может стать менее конкурентоспособным, и чтобы привлечь таксистов, нужны системные изменения. Одним из возможных решений может стать оптимизация автопарков, например, замена традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электромобили, которые дешевле в обслуживании и более экономичны.

Таким образом, проблема кадрового дефицита и роста затрат в сфере такси требует комплексного подхода, включающего как изменения в законодательстве, так и пересмотр стратегии управления автопарками. Только в этом случае можно рассчитывать на стабильное развитие отрасли.