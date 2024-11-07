В Госдуме предложили законопроект, ограничивающий гонорары артистов за выступления суммой в один миллион рублей, а сэкономленные средства планируется направить на образование и здравоохранение. Известный продюсер Иосиф Пригожин высказал резкое несогласие с этой идеей, назвав ее ошибочной. В интервью 360.ru он подчеркнул, что такие инициативы не только унижают артистов, но и создают негативный образ для тех, кто подобные предложения вносит.

Пригожин отметил, что гонорары артистов распределяются не только между ними, но и среди многочисленных членов команды — от музыкантов и танцоров до технического персонала. По его словам, сложно представить, как крупные коллективы, такие как, например, команда Филиппа Киркорова, могут покрыть все расходы, уложившись в миллион рублей. Он подчеркнул, что только на поддержание такого шоу требуется около двух миллионов рублей, что даже не покрывает всех затрат.

Кроме того, продюсер напомнил о внушительных расходах, которые несут музыканты: это и инструменты, и костюмы, и оборудование. К ним добавляются затраты на создание аранжировок, съемку клипов, фотосессии, а также на стилистов и визажистов. Все это — необходимые траты для профессионального выступления, и их размер легко превышает миллион рублей.

Пригожин подчеркнул, что многие артисты платят значительные налоги со своих доходов, которые пополняют бюджет. Также не учитываются затраты на организацию гастролей: билеты, жилье и командировочные расходы.

“Давайте взглянем на это трезво и прекратим подобные эксперименты,” — резюмировал продюсер.

Ранее Пригожин уже критиковал идею отмены роялти для артистов-иноагентов, считая, что это нанесет вред не только исполнителям, но и авторам песен, которые написали для них произведения.