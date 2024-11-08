Производитель IM Motors представил новую модель электромобиля, которая сразу привлекла внимание благодаря своим техническим характеристикам и впечатляющей дальности хода. Электроседан L6 Max Lightyear Edition, выпущенный совместно SAIC Motor, Zhangjiang High-Tech Park и Alibaba Group, обещает проехать до 1000 км на одном заряде, что делает его конкурентоспособным на рынке.

Основной особенностью этой модели стала уникальная батарея «Lightyear», разработанная компанией Suzhou Qingdao New Energy Technology. Она поддерживает ультрабыструю зарядку, позволяя пополнить запас хода на 400 км за каких-то 12 минут. В батарее также предусмотрены меры защиты от перегрева, что гарантирует безопасность при интенсивной эксплуатации.

L6 Max оснащён двумя мощными электродвигателями на 190 и 350 кВт (258 и 476 л.с.), что обеспечивает ему отличную динамику. В продажу автомобиль поступает по цене 345 900 юаней, что составляет примерно 4,7 млн рублей. Его выход на рынок укрепляет позиции IM Motors и подчеркивает их стремление развивать экологичные и производительные технологии в автомобильной отрасли.