Объем выданной ипотеки в России в октябре 2024 года снизится на 45–50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Ильдар Хусаинов, руководитель федеральной риелторской компании «Этажи», в своем телеграм-канале.

«Прошлый год был отмечен значительным субсидированием ипотеки государством, что создало искусственно высокие результаты рынка. Считать их нормой на постоянной основе было бы управленческой ошибкой», — отметил Хусаинов, подчеркивая нестабильность прошлогодней ситуации.

В октябре рынок недвижимости также столкнулся с заметным снижением цен: стоимость около 1-1,2% объектов была снижена, что обычно наблюдается только на 0,5% предложений. Одновременно выросло количество сделок за наличный расчет, что, по мнению Хусаинова, замедляет скорость сделок, уменьшает участие банков и отражает текущие экономические реалии.

Причины этих изменений на рынке связаны с повышением Центробанком ключевой ставки, что привело к росту ипотечных ставок и увеличению размера первоначального взноса. Дополнительным фактором стало прекращение программы льготной ипотеки, что также сказалось на спросе.