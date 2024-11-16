Ученые из Европы представили алгоритм, который помогает понять эмоции свиней по их звукам. Новая разработка основана на использовании искусственного интеллекта и направлена на улучшение жизни животных. Как отмечают исследователи, эта технология может изменить подход к животноводству, сделав его более гуманным.

Команда специалистов из Дании, Германии, Франции и других стран собрала тысячи звуковых записей свиней в различных условиях. Анализ этих данных показал, что хрюканье, визг и рев содержат информацию об эмоциональном состоянии животных. Например, короткие хрюки говорят о положительных эмоциях, а длинные звуки или визг указывают на стресс.

По словам поведенческого биолога Элоди Мандель-Брифер, традиционные технологии оценивают физическое состояние животных, но игнорируют их эмоции. Новый алгоритм способен заполнить этот пробел. Он обрабатывает огромные объемы данных, распознавая и классифицируя звуки с высокой точностью.

Фермеры в будущем смогут использовать специальное приложение, которое переведет звуки свиней на понятный «язык эмоций». Это позволит вовремя реагировать на стрессовые состояния животных и улучшать их условия содержания.

Исследование также показало, что свиньи, выращиваемые на фермах с возможностью свободного выгула, испытывают меньше стресса. Разработка технологии может стать шагом к созданию более этичного животноводства, что особенно важно для осознанных потребителей.