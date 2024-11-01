Многие люди хотя бы раз сталкивались с загадочными явлениями: странные звуки в пустой комнате, тени, мелькающие на периферии зрения, или даже ощущение присутствия кого-то невидимого. Однако ученые предлагают вполне логичное объяснение этим «паранормальным» явлениям.

Исследователи объясняют такие события проявлениями сонного паралича — состояния, когда человек не может двигаться, оставаясь как бы между сном и бодрствованием. Это явление наступает на стадии быстрого сна, когда мозг активен, но мышцы расслаблены. В таком положении мозг может генерировать особенно яркие образы, и если человек просыпается посреди этой фазы, он может испытать пугающее чувство неподвижности, ощущение тяжести в груди и даже галлюцинации. Именно поэтому внезапное пробуждение иногда сопровождается пугающими видениями.

Сомнологи связывают сонный паралич с такими факторами, как стресс, посттравматическое расстройство, проблемы с дыханием, а также нарушенный режим сна. Людмила Коростовцева, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, отмечает, что редкие эпизоды паралича не представляют опасности. Однако частые случаи могут сигнализировать о более серьезных нарушениях, например, нарколепсии или депрессии, и требуют консультации специалиста.

Сбои в режиме сна, например, нерегулярное время засыпания или недостаток сна, могут усилить вероятность подобных состояний. Специалисты рекомендуют ложиться и вставать в одно и то же время, проветривать спальню перед сном, ограничивать использование гаджетов перед засыпанием и спать не менее семи часов.

Кроме того, некоторые неврологические заболевания, такие как эпилепсия или болезнь Паркинсона, тоже могут провоцировать видения, которые часто описываются как тени или неясные фигуры, кажущиеся больным реальными. Например, пациенты с эпилепсией сообщают, что видят тени после стимуляции мозга, а больные Паркинсоном иногда ощущают присутствие призрачных фигур.

Что касается снов о умерших родственниках, ученые объясняют их особенностями работы мозга. Он создаёт сценарии, основанные на опыте и памяти, включая образы близких людей, особенно тех, с кем нас связывали крепкие отношения.