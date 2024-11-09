На матче 15-го тура Российской премьер-лиги между воронежским “Факелом” и московским “Локомотивом” произошло необычное событие — на поле был найден забытый смартфон. Игра на стадионе в Черкизове стартовала в 14:00 по московскому времени, и уже на второй минуте один из игроков заметил телефон.

Необычную находку обнаружил защитник “Факела” Игорь Калинин. Он тут же передал смартфон капитану команды Ираклию Квеквескири. Капитан, быстро оценив ситуацию, побежал к краю поля и передал устройство главному тренеру Дмитрию Пятибратову. Пятибратов, не задерживаясь, передал находку резервному арбитру, чтобы избежать дальнейших помех игре.

Инцидент не повлиял на ход матча, но добавил небольшую интригу в начале встречи. Впрочем, все оказалось очень просто – смартфон обронил мальчик, который выносил на поле баннер перед стартовым свистком. В настоящий момент матч завершен, “Локомотив” одержал победу со счетом 1:0.