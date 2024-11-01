Ученые продолжают изучать загадочные мумии из Перу, известные под названием мумии Наска, которые отличаются необычными трехпалыми конечностями. В ходе недавнего исследования специалисты извлекли из руки одного из найденных тел необычный металлический имплант. По словам доктора Хосе Зальце Бенитеса, внутри конечности обнаружен сложный металлический сплав, производство которого, как утверждается, потребовало бы специальных знаний и навыков.

Имплантат напоминает небольшую серебристую чешуйку. При анализе его состава ученые выявили редкие элементы, включая алюминий, олово, серебро, медь, кадмий и осмий. Такая необычная комбинация химических элементов натолкнула исследователей на мысль, что эти существа могут быть внеземного происхождения, не имеющего аналогов среди известных живых существ.

Однако в Министерстве культуры Перу отнеслись к находке скептически, заявив, что мумии — всего лишь подделки. Судебный археолог Флавио Эстрада добавил, что обнаруженные образцы представляют собой не что иное, как искусственные куклы, созданные из костей животных.