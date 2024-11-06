В США прошли президентские выборы и уже окончательно ясно, что победу одержал Дональд Трамп. Сразу после его триумфальной речи и энергичного танца на трибуне американские СМИ напомнили об одном из самых громких обещаний Трампа — прекратить конфликт на Украине за одни сутки. Однако военный эксперт Михаил Ходаренок, комментируя это заявление для «Газеты.Ru», выразил сомнения в реальности такого сценария.

Как объясняет Ходаренок, для начала Трампу необходимо официально занять пост, а это случится не раньше 20 января 2025 года, поскольку пока президентом остается Джо Байден. Кроме того, после инаугурации Трампу потребуется время, чтобы сформировать свою президентскую администрацию, и только затем он сможет приступить к выполнению своих предвыборных обещаний.

Эксперт также подчеркнул, что Россию, скорее всего, не удастся склонить к уступкам, а Трампу предстоит сложная задача — найти компромиссное решение, не уронив престиж Соединенных Штатов на международной арене.