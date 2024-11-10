Британский диетолог Кайл Кроули рассказал изданию Healthnews, что овсянка, семена льна и ягоды могут помочь бороться с сезонной депрессией, которая часто возникает осенью и зимой. Укороченные дни и резкие перемены в погоде нередко приводят к ощущению усталости, сонливости и раздражительности. Однако правильно подобранный рацион может поддержать хорошее настроение и бодрость.

Кроули объясняет, что для психического здоровья особенно важен баланс гормонов, который во многом зависит от уровня витамина D. С наступлением осени его поступление от солнечного света резко сокращается, поэтому следует добавить в рацион продукты, богатые этим витамином: к ним относятся жирная рыба, яйца и красное мясо.

Диетолог также советует употреблять продукты, содержащие триптофан — аминокислоту, которая способствует выработке серотонина, “гормона счастья”. Этот элемент можно найти в овсе, бананах и арахисе. Овсянка, кроме того, помогает стабилизировать уровень сахара в крови, что предотвращает резкие перепады настроения и обеспечивает организм энергией на весь день.

Не менее полезны и ягоды, особенно черника и клубника. Они богаты антиоксидантами, которые улучшают работу мозга и снижают уровень стресса. Кроули отмечает, что регулярное добавление этих ягод в рацион помогает поддерживать позитивный настрой.

Семена льна также играют важную роль в борьбе с осенней депрессией. Содержащиеся в них жирные кислоты способствуют выработке серотонина и дофамина, а также помогают нормализовать состояние нервной системы благодаря высокому содержанию белка, магния и цинка.