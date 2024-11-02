Американский ионосферный комплекс HAARP способен запускать мощные радиоволны, которые теоретически могут вызывать землетрясения и другие природные катаклизмы. Эксперты утверждают, что это делает установку одним из наиболее разрушительных потенциальных видов оружия, сообщает ИА «МедиаПоток».

Существует мнение, что, воздействуя радиоволнами на электрические слои атмосферы, HAARP способен влиять на климат, вызывая засухи, наводнения и снегопады. Подобное оборудование в настоящий момент размещено в Норвегии. Целый ряд ученых уже высказывались о возможной связи между его работой и неожиданными погодными аномалиями, с которыми все чаще сталкиваются жители разных уголков планеты.

Несмотря на многочисленные слухи и теории, научного подтверждения таким эффектам пока не найдено. При этом проект остаётся под контролем США и, как считается, способен влиять на ионосферу над Черным морем и восточной Россией. Это позволяет некоторым называть HAARP «оружием Армагеддона».