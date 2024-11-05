Российские силы приблизились к Купянску на расстояние менее четырех километров, сообщает The Guardian. Глава города Андрей Беседин описывает ситуацию как критическую для Украины. Несмотря на призывы властей к эвакуации, многие пожилые жители решили остаться в своих домах, хотя город лишен электричества, воды и газа.

С начала октября обстановка для украинской армии в районе Купянска заметно ухудшилась. Российские войска начали активное продвижение, что стало одним из крупнейших изменений на линии фронта за последние годы. За октябрь, по данным источников, российская армия установила контроль над 500 квадратными километрами территории, включая 38 квадратных километров вокруг Купянска. Южные рубежи Украины также находятся под угрозой, по мнению местных чиновников.

Беседин отметил, что около 1 400 человек, большинство из которых пенсионеры, отказались покидать свои дома, несмотря на уговоры властей и рекомендации близких. Многие считают, что российские солдаты не причинят им вреда. Глава города добавил, что ситуация на восточной стороне Оскола кардинально отличается от 2022 года.

«Мы обходим квартиры, ездим с громкоговорителями, призывая людей эвакуироваться. Но пенсионеры уверены, что ничего страшного с ними не случится. Мы, к сожалению, не можем предсказать, что будет дальше», — заявил Беседин.