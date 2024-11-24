В Мали произошло нападение на колонну бойцов ЧВК «Вагнер», следовавших через одну из местных трасс. По данным Telegram-канала «Военное дело», засаду организовала террористическая группировка JNIM*, которая публично взяла на себя ответственность за атаку. В результате столкновения, как сообщают обозреватели, погибли несколько военнослужащих. Официальных заявлений и подробностей от российских или малийских властей пока не поступало.

Это не первое нападение на силы ЧВК «Вагнер» в регионе. В июле текущего года аналогичная засада привела к серьезным потерям среди военнослужащих. Тогда практически вся колонна была уничтожена, а несколько бойцов взяты в плен. Это событие вызвало широкий резонанс в мировых медиа, особенно после того, как выяснилось, что в операции участвовали дроны, предположительно принадлежащие украинским вооруженным силам. Позже на месте происшествия был установлен украинский флаг, что стало поводом для политических обсуждений.

Тогда в интернете появились видеозаписи, на которых пленные бойцы ЧВК использовались террористами для демонстрации планов обмена на украинских боевиков. Операция по освобождению российских военнослужащих была успешно проведена Министерством обороны России.

Ситуация в Мали остается крайне напряженной. Деятельность группировки JNIM*, как и ряда других террористических организаций в регионе, представляет серьезную угрозу для мирного населения и сил, поддерживающих порядок. Несмотря на активные действия российских сил и местных властей, риск подобных нападений сохраняется.

*JNIM (Группа поддержки ислама и мусульман) включена в перечень террористических организаций в ряде стран, включая Россию.