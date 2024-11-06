Владельцы авто китайских марок в России начали сообщать о неисправностях, с которыми они столкнулись уже с первыми холодами. Проблемы в основном касаются популярных брендов, таких как Chery и Omoda, сообщает издание Shot, опираясь на жалобы автовладельцев.

Среди самых частых нареканий — посторонние шумы и дребезжание. Дилеры объясняют, что такие звуки якобы связаны с конструктивными особенностями китайских автомобилей. У Omoda владельцы также жалуются на сбои в работе датчиков давления в шинах и недостаточный обогрев лобового стекла, что приводит к его запотеванию и ухудшает видимость.

Автоэксперт Андрей Трой отмечает, что у китайских авто чаще возникают те же «зимние» неисправности, что и у машин других марок. Среди них — быстро разряжающийся аккумулятор, недостаточная тепло- и шумоизоляция, а также сбои в работе бортовых систем и отопителей.

По словам эксперта, китайские производители пытаются адаптировать свои модели для российских условий, однако срок службы таких автомобилей в среднем составляет всего 5-8 лет.