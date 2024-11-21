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В среду, 20 ноября, Святейшему патриарху Кириллу исполнилось 78 лет. В честь этого события он совершил Божественную литургию и благодарственный молебен в храме святого князя Александра Невского в скиту неподалеку от Переделкина. Обратившись к собравшимся, патриарх поделился размышлениями о жизненном пути и ответственности перед Церковью.

Патриарх отметил, что день рождения — особый момент в жизни каждого человека, ведь он символизирует начало земного пути. По его словам, от того, как человек проходит этот путь, зависит его будущее не только на земле, но и в вечной жизни. Важным элементом здесь являются не только личные усилия, но и окружающие люди, которые влияют на направление человеческой воли и действий.

Вспоминая свою жизнь, патриарх рассказал о благочестивом деде, который страдал за веру в тюрьмах и лагерях, а также о родителях, воспитывавших его в духе служения Богу. Он выразил благодарность родным и близким, которые всегда поддерживали его. Однако, по словам патриарха, такая поддержка налагает особую ответственность, особенно когда речь идет о служении всей Церкви.

Патриарх подчеркнул, что роль Главы Церкви принадлежит Господу, но Его воля осуществляется через людей, и патриарх — лишь один из тех, кто помогает этой воле воплощаться. Для выполнения этой задачи, по его мнению, необходимы полная преданность Богу и готовность посвятить все силы служению без оглядки на личные выгоды.

В своем обращении патриарх затронул и современное положение России. Он подчеркнул, что страна, несмотря на давление извне, идет своим цивилизационным путем. В отличие от многих западных государств, где отказываются от Бога и превращают храмы в развлекательные учреждения, Россия продолжает строить тысячи храмов, сохраняя христианские традиции.

Осознание того, что нынешний период является временем особой милости Божией, возлагает на всех верующих чувство ответственности и укрепляет надежду на поддержку Господа, подчеркнул патриарх. Он выразил уверенность, что Россия останется под водительством Божиим до тех пор, пока народ будет верен своим духовным традициям.

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