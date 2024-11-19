На площадке у центра семьи “Казан” в Казани началась установка металлической конструкции главной новогодней елки. По словам представителей комитета внешнего благоустройства города, процесс стартовал с подготовки нового каркаса и проверки материалов перед основной установкой.

Хотя полноценная установка пока не началась, все идет по плану, чтобы обеспечить безопасность и качество конструкции, добавляют представители местных СМИ.

С прошлой недели специалисты начали получать элементы нового каркаса, необходимость в котором возникла из-за неудовлетворительного состояния старого.

На покупку нового каркаса из городского бюджета дополнительно выделили 10,5 млн рублей. Главная елка Казани, которая является важным элементом праздничного оформления города, обещает стать настоящим украшением и центром притяжения для горожан и гостей столицы Татарстана. Ее завершение планируется к 20 декабря, и, по словам властей, елка будет готова встретить Новый год во всей своей праздничной красе.

В этом году на подготовку праздничной площадки у здания центра семьи “Казан” выделено 18,2 миллиона рублей. Эти средства будут направлены не только на установку главной елки, но и на создание светомузыкальных инсталляций, которые сделают это место ярким и волшебным. Ожидается, что новогодняя площадка станет эпицентром праздничного настроения, собирая семьи и друзей для совместного празднования. С учётом затрат на возведение нового каркаса, суммарные траты составят порядка 28 млн рублей, отмечают “Челны-ТВ”.

Telegram-канал “КазанДа” первым сообщил о начале установки елки и приложил фотографию территории, на которой видны работы по подготовке.

Праздничное оформление у “Чаши” давно стало традицией, и в этом году власти делают все возможное, чтобы превратить этот уголок города в настоящую новогоднюю сказку. Новая главная елка Казани будет символом тепла и радости, объединяя жителей и даря им настроение праздника в преддверии нового года.