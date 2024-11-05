Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВС РФ не только стремительно наступают на востоке, но еще и активизируют свои действия на юге Украины. При этом он не стал уточнять, о каких именно регионах идет речь.

Слова Сырского в своем традиционном видеообращении в понедельник, 4 ноября, продублировал президент Украины Владимир Зеленский, передает “Лента.ру”.

Также, напомним, Зеленский заявил об 11 тысячах военнослужащих армии КНДР, которые якобы появились в Курской области. Киев регулярно повторяет информацию о северокорейских бойцах, причем каждый день их количество увеличивается. На этот раз к солдатам, по словам украинского лидера, добавились еще 500 офицеров и даже 3 генерала.

Пентагон при этом заявляет, что найти подтверждения присутствия в Курской области военных КНДР пока не удалось.