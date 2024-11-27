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Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что Приднестровье может столкнуться с серьезным кризисом, если в 2025 году прекратятся поставки российского газа. Такое заявление прозвучало на пресс-конференции после переговоров в Санкт-Петербурге с главой “Газпрома” Алексеем Миллером. Темой обсуждения стало возможное прекращение транзита газа через Украину и варианты альтернативных маршрутов его доставки.

По словам Парликова, прекращение поставок газа приведет к значительным проблемам в непризнанной республике. Он отметил, что это вызовет резкий рост цен на электроэнергию и обострит социальные проблемы в регионе. Молдавскому правительству, как подчеркнул министр, придется искать дополнительные финансовые ресурсы для покрытия этих расходов, которые могут достигать €400 млн ежегодно.

В то же время Парликов сообщил, что “Газпром” готов рассматривать альтернативные маршруты поставки газа в случае прекращения транзита через Украину. Однако конкретные планы по этому поводу пока не озвучены.

Экономическая ситуация в Приднестровье, зависящем от российских энергоресурсов, уже сейчас вызывает обеспокоенность. Возможные перебои в поставках газа могут привести к усугублению социальной напряженности в регионе и необходимости поиска экстренных решений. Молдавия, в свою очередь, сталкивается с дополнительным давлением на бюджет из-за возможного роста расходов на обеспечение энергоснабжения Приднестровья.

На фоне продолжающихся переговоров эксперты подчеркивают важность создания устойчивых каналов поставок газа для предотвращения кризисных ситуаций.

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