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Украинские власти прокомментировали масштабный удар по инфраструктуре страны, нанесённый российскими силами утром 17 ноября. Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал атаку одной из самых крупных за весь период конфликта.

В своём заявлении на платформе X (заблокирована в России) он отметил, что РФ применила дроны и ракеты против мирных городов и важных объектов инфраструктуры. По мнению Сибиги, этот удар можно рассматривать как своеобразный ответ президента России Владимира Путина тем мировым лидерам, которые недавно обращались к нему или посещали его.

Министр подчеркнул, что Украине необходимо продолжать искать разрешение конфликта силой, так как, по его словам, умиротворение не приведёт к результату.

Взрывы произошли в Киеве, Одессе, Днепре, Кривом Роге и других населённых пунктах. В ряде городов инфраструктура оказалась серьёзно повреждена. В Одессе пропали свет и вода, а в Кривом Роге полностью отключилось электроснабжение.

Массированный удар стал ещё одним свидетельством высокой интенсивности конфликта, а также вызвал дополнительные трудности для мирных жителей, оставшихся без базовых условий.

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