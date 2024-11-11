Древний город инков Мачу-Пикчу был построен на высоте 2450 метров над уровнем моря, и его уникальное расположение связано с сетью тектонических разломов, выяснили бразильские ученые. Геолог Руальдо Менегат из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул утверждает, что расположение на пересечении разломов облегчило инкам процесс строительства: землетрясения ослабляли горные породы, делая их более податливыми для обработки.

Мачу-Пикчу построен из камней, которые так плотно подогнаны друг к другу, что не требуют дополнительных растворов. Архитектура города повторяет линии разломов, что позволяет зданиям и улицам выдерживать землетрясения. Инки также использовали систему разломов для водоснабжения: талая и дождевая вода стекала по разломам в долину, обеспечивая постоянный приток воды, передает BBC.

Высокогорное расположение защищало Мачу-Пикчу от разрушительных лавин и селевых потоков. Около двух третей строительства города было связано с прокладкой подземных канализационных систем, что предотвращало затопления. Благодаря этому Мачу-Пикчу сохранился в отличном состоянии до наших дней.

Инки применяли этот же принцип и в других своих городах, таких как Ольянтайтамбо, Писак и Куско, возводя поселения вдоль разломов, что подтверждает глубокое знание геологических особенностей местности.