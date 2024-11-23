Генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский, руководитель Центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ, предположил, что российский комплекс «Орешник» может быть развитием технологий баллистической ракеты средней дальности «Пионер» или же вариацией проекта РС-26 «Рубеж». Своё мнение он высказал в интервью телеканалу «Россия», комментируя недавнее применение системы.

Эксперт отметил, что подробные характеристики комплекса «Орешник» остаются засекреченными. Однако на основе доступной информации и опыта разработки подобных вооружений Бужинский предполагает, что это может быть современная итерация ракеты «Пионер», уничтоженной в рамках договора о РСМД (ракетах средней и меньшей дальности). Разработка «Пионера» велась Московским институтом теплотехники, который также известен созданием межконтинентальных баллистических ракет семейства «ЯРС».

Другим возможным вариантом Бужинский назвал проект РС-26 «Рубеж». Эта ракета прошла испытания и была близка к принятию на вооружение, однако её включение в программу было отложено из-за возражений США. Вашингтон считал, что РС-26 нарушает условия договора РСМД, действовавшего до 2019 года.

Эксперт подчеркнул, что, вне зависимости от происхождения, «Орешник» представляет собой передовое оружие. По его словам, этот комплекс не поддается перехвату даже перспективными системами противоракетной обороны. Это делает его важным элементом в арсенале современной российской армии.

Напомним, 21 ноября ВС РФ впервые применили систему «Орешник» для удара по оборонно-промышленному комплексу в Днепропетровске, поразив завод «Южмаш».