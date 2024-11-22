Футболки с изображением президента России Владимира Путина и надписью «Крепкий Орешник», вызвавшие широкий интерес, исчезли из продажи на маркетплейсе Ozon. На странице товара теперь значится, что все размеры недоступны, а под каждым из них указано «Нет в наличии».

Эта футболка, дизайн которой стилизован под афишу знаменитого голливудского боевика «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом, впервые появилась на платформе 22 ноября. Центральное место в оформлении занимает изображение Владимира Путина, за спиной которого виднеется ракета с надписью «Орешник». На заднем плане также присутствует полупрозрачная фигура президента США Джо Байдена, что придаёт дизайну дополнительный символизм.

Продавец предлагал футболку за 1250 рублей с обещанием доставить товар покупателям до 25 ноября. Судя по описанию, изображённая ракета символизирует российскую баллистическую разработку средней дальности, название которой стало основой для игры слов в названии изделия.

Исчезновение товара с витрины маркетплейса стало темой для обсуждений в соцсетях. Пользователи предположили, что это могло быть связано с высокой популярностью футболки или возможным вмешательством модераторов платформы. Пока официальных комментариев от Ozon или продавца не поступало.

Этот случай наглядно демонстрирует, как элементы политической и культурной символики находят отражение в массовых товарах и вызывают ажиотаж в российском обществе.