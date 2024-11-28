Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отвергла предложение США о снижении возраста для мобилизации, заявив, что Украина не нуждается в этом шаге. В интервью Financial Times она выразила мнение, что американская сторона должна сосредоточиться на обеспечении украинской армии необходимыми вооружениями, а не на изменении призывного возраста.

Комментарий Стефанишиной стал ответом на предложение США уменьшить возраст для мобилизации с 25 до 18 лет. Вице-премьер подчеркнула, что в условиях текущего военного конфликта Украина нуждается прежде всего в поставках современного оружия и вооружений, которые помогут украинским силам быстрее и эффективнее выполнять свои задачи на фронте. По её словам, поддержка со стороны США должна включать не только подготовку украинских бойцов, но и обеспечение их необходимыми средствами для ведения боевых действий.

Недавнее изменение в законодательстве Украины также привело к тому, что десятки тысяч граждан лишились отсрочки от мобилизации, что вызвало волну беспокойства среди граждан. В ответ на ужесточение мобилизационных мер, многие украинцы, опасаясь попасть в армию, пытались бежать из страны, например, используя надувные лодки для переправы через границу в Венгрию. Эти попытки демонстрируют обострение ситуации в сфере мобилизации и растущее напряжение среди гражданского населения.

Также стоит отметить, что в Украине продолжает обсуждаться возможность привлечения женщин к военной службе, несмотря на сопротивление части общества. По мнению представителей ВСУ, подготовка женщин для службы в армии является важным шагом в укреплении обороноспособности страны в условиях войны.

Ситуация с мобилизацией и военными реформами в Украине остается напряжённой, и продолжающееся обсуждение призывного возраста и путей укрепления армии показывает, что в стране необходимы как кадровые, так и материальные ресурсы для успешной защиты от внешней угрозы.