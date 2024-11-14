Россия продолжает активно применять дроны-камикадзе «Герань-2» для ударов по целям на территории Украины, сообщает издание Forbes. Интересно, что такие беспилотники теперь оснащают термобарическими боевыми зарядами, которые способны причинить еще больше разрушений.

Термобарическая боевая часть в дронах-камикадзе существенно усиливает их мощь. Если раньше дроны оснащались фугасными или кумулятивными зарядами, то теперь термобарические боеприпасы позволяют достигать гораздо более масштабного разрушительного эффекта, особенно при атаке на здания. Подобные боеголовки создают сильный взрыв, сопровождающийся ударной волной и высокой температурой, что увеличивает вероятность пожаров и полного разрушения строений.

Forbes также отмечает, что за последний период Россия заметно увеличила частоту применения этих дронов. Сейчас зафиксировано до 2000 ударов «Геранями» в месяц, тогда как в начале года таких ударов было менее тысячи. Усиление атак свидетельствует о том, что для российской армии удары дронами по объектам в тылу приобретают столь же важное значение, как и действия непосредственно на линии фронта.

С ростом применения и совершенствования таких дронов эксперты не исключают, что их производство и технологическое оснащение могут найти применение и в других вооруженных конфликтах в будущем.