Удар по аэродрому в Днепропетровске, проведённый российской армией, вновь продемонстрировал неспособность Киева обеспечить надёжную защиту стратегических объектов, несмотря на поставки западных систем противовоздушной обороны. Военный аналитик журнала Forbes Дэвид Экс назвал этот рейд показателем серьёзных проблем в оборонительной стратегии Украины.

На прошлой неделе Министерство обороны России сообщило об успешном применении оперативно-тактического ракетного комплекса “Искандер” для поражения аэродрома в районе Днепропетровска. В результате удара высокоточной ракетой с кассетной боевой частью был уничтожен украинский истребитель МиГ-29, а также до 15 человек инженерно-технического персонала. Аналитик Forbes отметил, что подобные действия напоминают серию летних ударов по авиабазам, которые показали неспособность Киева эффективно противостоять угрозам.

Ключевую роль в успехе российской операции, по мнению Экса, играют разведывательные беспилотники. Они позволяют проводить точное наблюдение за целями и минимизировать риски. Киев, как утверждает эксперт, не сумел разработать меры противодействия дронам, что делает украинские аэродромы уязвимыми для точечных ударов.

Дэвид Экс предупредил, что продолжающаяся уязвимость баз может привести к полному разрушению украинских военно-воздушных сил. Запасы советских самолётов, которыми ранее делились союзники Киева, практически исчерпаны, а состояние техники, находящейся на складах, вызывает серьёзные сомнения. Даже поставки западных самолётов вряд ли изменят ситуацию, если Украина не укрепит свою систему ПВО, заключил аналитик.

По данным Минобороны России, с начала конфликта украинская сторона потеряла 649 самолётов и 283 вертолёта. Удары по инфраструктуре Украины, включая объекты оборонной промышленности и военного управления, продолжаются, что подчёркивает стратегическую задачу российской армии. В Кремле неоднократно подчёркивали, что такие удары не направлены на жилые дома или социальные учреждения, а их цель — минимизация боевых возможностей противника.