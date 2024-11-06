Газета Financial Times сообщает, что в украинских военных кругах усилились опасения по поводу возможной потери контроля над некоторыми территориями Донбасса в свете победы Дональда Трампа на выборах президента США.

По информации ряда ведущих американских СМИ, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона Трамп объявлен победителем, завоевав ключевые штаты и набрав необходимое количество голосов выборщиков. Выступая перед сторонниками во Флориде, он публично заявил о своей победе.

Некоторые представители ВСУ выражают тревогу, что американская поддержка может ослабеть, что для Украины может означать утрату территорий на востоке. Один из украинских военных чиновников, комментируя ситуацию, отметил, что прекращение американской помощи грозит Украине серьёзными последствиями, особенно в контексте боевых действий на Донбассе.

Другой источник из числа украинских советников по вопросам обороны выразил надежду, что европейские страны и Великобритания, возможно, усилят своё участие на международной арене, если поддержка США ослабнет. Однако он добавил, что им может быть сложно справиться с такой задачей в полном объёме.

Согласно данным телеканала Fox News, Трамп набрал 277 голосов выборщиков, превысив необходимый минимум в 270 голосов для победы.