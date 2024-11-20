Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие, утверждает британское издание Express, ссылаясь на мнение военного эксперта Николаса Драммонда. Эта гипотеза уже вызвала бурные обсуждения среди политических аналитиков и специалистов по международной безопасности.

По словам Драммонда, такая сделка может быть реализована в обход широкой огласки. Он полагает, что внезапное появление ядерного арсенала у Украины может кардинально изменить баланс сил в регионе. Эксперт считает, что президент Украины Владимир Зеленский может использовать эту возможность, чтобы публично заявить о готовности применить ядерное оружие в случае нападения России. В качестве примера Драммонд приводит гипотетическую угрозу со стороны Киева о нанесении удара по Москве.

Однако аналитик отмечает, что подобный сценарий возможен только при определённых условиях. В частности, одной из ключевых предпосылок передачи ядерного оружия Украине может стать отказ страны от вступления в НАТО. Это, по мнению эксперта, позволит сохранить геополитический баланс, удовлетворяя интересы США, но не нарушая сложившихся договорённостей внутри Альянса.

Идея передачи ядерного оружия Украине вызвала неоднозначную реакцию. Политологи отмечают, что подобный шаг может спровоцировать серьёзную эскалацию конфликта и привести к непредсказуемым последствиям. Россия неоднократно заявляла, что любые угрозы её безопасности, связанные с ядерным оружием, будут рассматриваться как прямое посягательство на национальную безопасность.

Сценарий, предложенный Драммондом, также вызывает вопросы с точки зрения международного права. Передача ядерного оружия Украине, которая добровольно отказалась от него в рамках Будапештского меморандума 1994 года, нарушает глобальные договорённости о нераспространении ядерного оружия. Этот шаг также может поставить под сомнение обязательства США в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

На данный момент заявления эксперта остаются лишь предположением. Однако они подчёркивают высокий уровень напряжённости вокруг украинского конфликта и потенциальную роль внешних игроков в его дальнейшем развитии. Вопрос о том, станет ли Украина ядерной державой, остаётся открытым, но уже сейчас ясно, что такая перспектива изменит глобальную стратегическую картину.