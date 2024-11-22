Россия вновь выходит в лидеры по поставкам природного газа в Европу, несмотря на заявления европейских политиков о стремлении отказаться от «авторитарного» российского ресурса. Согласно данным Евростата, в сентябре 2024 года европейские страны импортировали российский газ на сумму 1,4 миллиарда евро, что составило 23,74% от общего объёма поставок газа в ЕС. Это первый подобный результат с начала СВО.

Поставки включали как трубопроводный газ (примерно 60% от общего объёма), так и сжиженный природный газ (СПГ), который стал важным элементом экспортной стратегии России. Рост доли российского газа на рынке ЕС частично связан с сокращением поставок из Алжира, который в сентябре экспортировал газа на 1,1 миллиарда евро. США, ранее занимавшие вторую позицию, Россия опередила ещё в мае.

При этом европейские политики продолжают озвучивать планы о снижении зависимости от российского газа. Если раньше они обещали отказаться от поставок к 2027 году, то теперь дедлайн перенесли на 2030-й. Однако эксперты сомневаются, что эти планы реализуемы, учитывая экономические и энергетические реалии региона.

Контракт на транзит газа через Украину, истекающий в декабре 2024 года, вызывает дополнительные вопросы. Его продление пока не обсуждается, что может осложнить дальнейшие поставки. На этом фоне Россия активно развивает новые рынки. В частности, поставки газа в Китай через газопровод «Сила Сибири» в 2024 году превысят контрактные обязательства и достигнут 30 миллиардов кубометров. В 2025 году планируется дальнейший рост объёмов, с перспективой выйти на мощность в 38 миллиардов кубометров и, возможно, превысить этот показатель.

Экспорт в Китай продолжает приносить России значительный доход: средняя цена тысячи кубометров газа в 2024 году составит 288 долларов, что выше апрельских прогнозов. Европейские цены также растут, несмотря на усилия еврочиновников сократить зависимости от российских ресурсов. По прогнозам Минэкономразвития, средние экспортные цены на ближайшие три года будут выше на 8–14 долларов за тысячу кубометров, чем ожидалось ранее.

Эти тенденции показывают, что российский газовый сектор остаётся важным игроком на мировом рынке, несмотря на санкционное давление и попытки Европы диверсифицировать поставки. Политические решения и экономические реалии продолжат оказывать влияние на рынок, однако, как показывают данные, российский газ остаётся востребованным как в Европе, так и в Азии.