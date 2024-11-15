Епископ Русской православной церкви Иосиф высказал свое недовольство тем, что бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская увлеклась языческими практиками. В эфире телеканала «Спас» он отметил, что такие действия, по его мнению, приближают к «темной силе» и могут негативно повлиять на души верующих, увлекая их на неправильный путь.

Епископ подчеркнул, что его больше всего тревожит возможность того, что Поклонская не только изменила свои взгляды, но и способна увлечь за собой других, нанося духовный вред тем, кто может оказаться под её влиянием.

«Человек отходит от православия, обращаясь к темным силам, к сатанизму, ведет других в эти ритуалы, увлекает в атмосферу ведьмовства», — высказался Иосиф.

Недавно в интернете появились кадры, на которых Поклонская проводит занятие для школьников. На видео видно, как она объясняет символику четырех стихий, используя доску с изображениями рун и знаков, обозначающих огонь, воду, воздух и землю. Школьники внимательно следят за её рассказом, сидя за партами.

Кроме того, 31 октября Поклонская опубликовала фотографии, на которых представила образы из древней мифологии, отметив в своём сообщении праздник Самайн. Она призвала россиян почтить память ушедших предков, отметив этот день с символическим подношением в их честь.