После ночного отдыха организм нуждается в пополнении запасов энергии, которые были израсходованы во время сна. Завтрак, как первый прием пищи, традиционно считается одним из самых важных, но всегда ли он обязателен? Эндокринолог и нутрициолог Анна Летягина объясняет, что подход к утреннему приему пищи должен быть индивидуальным.

Существует распространенное мнение, что завтрак запускает обмен веществ и помогает контролировать массу тела. Однако масштабных исследований, подтверждающих это утверждение, не проводилось. По словам врача, организм переваривает и усваивает пищу вне зависимости от времени приема, и пропуск завтрака не оказывает значительного влияния на метаболизм.

Пропуск завтрака может стать проблемой для людей с избыточным весом, поскольку в этом случае они рискуют переесть в обед или ужин. Отсутствие утреннего приема пищи зачастую компенсируется увеличением калорийности следующих приемов, что приводит к набору веса. Однако, если человек контролирует рацион в течение дня и избегает переедания, отказ от завтрака может даже способствовать снижению суточной калорийности.

Для пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, напротив, пропуск завтрака может быть вредным. В таких случаях питание должно быть дробным и регулярным, что обеспечивает стабильную работу пищеварительной системы. Таким людям необходимо придерживаться рекомендаций врача и следовать индивидуально подобранному рациону.

Если же утром аппетита нет, заставлять себя не стоит. Важно прислушиваться к собственному организму. Если вы чувствуете голод, завтрак поможет избежать переедания в течение дня. Но если утренний голод отсутствует, можно пропустить этот прием пищи, особенно если рацион в остальное время дня сбалансирован.

Оптимальное время для завтрака — в течение первого или второго часа после пробуждения. Это позволяет организму эффективно начать работу. Однако строгих рамок здесь нет. Главное — соблюдать регулярность питания, чтобы поддерживать нормальную работу желудочно-кишечного тракта и общее состояние здоровья.