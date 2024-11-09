При покупке автомобиля с пробегом многие потенциальные клиенты боятся столкнуться с изменёнными показателями одометра, серьёзными скрытыми дефектами и юридическими проблемами, сообщает маркетплейс FRESH, который провёл мини-опрос. «Лента.ру» ознакомилась с результатами исследования, посвящённого основным страхам покупателей подержанных машин.

Наиболее частой проблемой, с которой опасаются столкнуться клиенты, является скрученный пробег. В маркетплейсе поясняют, что отличить реальный пробег автомобиля от заниженного показателя довольно сложно, особенно если продавец предусмотрительно заменил такие детали, как накладки на педали, чтобы скрыть реальный износ. Это затрудняет определение истинного пробега даже по косвенным признакам.

Другой серьёзный риск для покупателей — приобретение автомобиля, который побывал в серьёзной аварии. В компании FRESH подчёркивают, что некоторые продавцы идут на восстановление машин, которые должны были быть списаны, экономя при этом на восстановлении подушек безопасности и других важных систем. Чтобы скрыть проблему, систему самодиагностики вводят в заблуждение, отключая контрольные лампы или устанавливая «обманки».

К числу других опасений относятся автомобили с «перебитыми» номерами, судебные споры о праве собственности и залоги, наложенные на машину. Всё это может привести к ситуации, когда, даже заключив договор купли-продажи, новый владелец не сможет полноценно распоряжаться приобретённой машиной. В крайних случаях автомобиль может быть изъят, а статус добросовестного приобретателя не всегда защитит покупателя от юридических последствий.