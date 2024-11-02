Автовладельцы в России чаще всего обращаются за возмещением по ОСАГО, если их автомобили принадлежат маркам Toyota, Kia или Hyundai, сообщает портал vestiprim.ru. В этом году более 33 тысяч заявок поступило от владельцев Toyota, более 28 тысяч – от владельцев Kia и более 27 тысяч – от владельцев Hyundai. В список часто подаваемых марок также вошли Lada и Volkswagen, по которым зарегистрировано более 27 и 17 тысяч обращений соответственно.

Иная картина наблюдается в случае страхования КАСКО. Здесь лидирует Lada, с почти 4 тысячами заявок. Вторую и третью строчки занимают Kia и Hyundai, с показателями более 3,5 и 3 тысяч случаев. Замыкают пятерку наиболее популярных для страхования автомобилей Volkswagen и Haval, по которым поступило более 2,9 и 2,8 тысяч заявок.

Примечательно, что цвет автомобиля также оказывает влияние на частоту попадания в ДТП. По данным статистики, наиболее подвержены авариям белые машины – в этом году было зарегистрировано свыше 81 тысячи таких случаев. На втором месте по количеству аварий – автомобили черного цвета, с почти 20 тысячами инцидентов. Серые машины занимают третью позицию, тогда как синие и серебристые сталкиваются с происшествиями на дорогах значительно реже.