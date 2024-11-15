Цены на биткоин продолжают привлекать внимание инвесторов, несмотря на недавнее снижение. Эксперты уверены, что текущая коррекция курса — лишь временное явление на пути к преодолению важного рубежа в 100 тысяч долларов.

До 13 ноября биткоин уверенно обновлял свои рекордные значения, достигнув отметки в 93 тысячи долларов. Однако в пятницу его стоимость немного откатилась: в дневное время она составила 90,2 тысячи долларов, а к вечеру опустилась до 89,5 тысячи.

Олег Калманович, главный аналитик компании Neomarkets, предполагает, что рост биткоина еще не завершен. По его словам, рынок лишь делает паузу перед дальнейшим движением вверх. Аналитик Владислав Антонов из BitRiver также отметил, что восстановление курса до 90 тысяч долларов и рост индекса S&P500 являются положительными сигналами для продолжения восходящего тренда. Он добавляет, что ключевым уровнем для биткоина сейчас выступает отметка в 76 тысяч долларов. Пока цена выше этого уровня, тенденция к росту сохраняется.

Причиной недавнего падения стоимости стали высказывания главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Он отметил, что не видит необходимости в срочном снижении процентных ставок, поскольку американская экономика демонстрирует стабильность. Дополнительное давление оказали данные по производственной инфляции, которые оказались выше ожиданий, усилив позиции доллара на рынке.

Калманович уточняет, что инвесторы сейчас ждут, как скоро ставки ФРС вернутся к целевому уровню, который оценивается в 2,9%. На данный момент ставка колеблется в пределах 4,5–4,75%, и следующее решение по ее изменению ожидается 18 декабря. Вероятность ее снижения до 4,25–4,5% оценивается в 58,9%, хотя еще два дня назад эта цифра достигала 82,5%.

Несмотря на эти факторы, аналитики остаются оптимистичными. Они полагают, что биткоин готов преодолеть текущие препятствия и продолжить свой путь к новым высотам.