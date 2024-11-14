Toyota — бренд, популярный среди российских автолюбителей, часто ассоциируется с надежностью и качеством. Эти факторы делают автомобили компании востребованными на рынке, включая сегмент подержанных машин. Однако, по информации портала «АвтоВзгляд», даже у этого автопроизводителя встречаются модели, которые не отличаются популярностью у покупателей.

Одной из таких моделей стала Toyota Aygo. Этот компактный автомобиль привлекает доступной ценой и компактными габаритами, но его характеристики оставляют желать лучшего. Мощность литрового двигателя составляет всего 67 л.с., что не позволяет рассчитывать на хорошую динамику при езде. Вдобавок, салон не слишком удобен: места для пассажиров на заднем ряду недостаточно, а багажное отделение ограничено объемом в 168 литров, что делает модель не лучшим вариантом для поездок с семьей или большими грузами.

Кроме того, Aygo не может похвастаться богатым оснащением. Модель значительно уступает по количеству опций другим автомобилям Toyota, что вряд ли понравится любителям современных технологий и комфорта. Еще один фактор, который может оттолкнуть покупателей, — сложность в поиске запчастей. Aygo встречается на российских дорогах редко, поэтому комплектующие для нее не всегда можно найти на разборках или в магазинах, что повышает стоимость ремонта. В большинстве случаев детали приходится заказывать отдельно, а это ведет к дополнительным расходам на доставку.

В итоге, несмотря на имидж Toyota как марки высокого качества, Aygo — пример того, что не каждая модель японского бренда отвечает высоким ожиданиям покупателей, особенно в условиях российских дорог и привычек водителей.