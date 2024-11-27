Ослабление рубля, подъем курсов доллара, евро и юаня серьезно влияет на российский автомобильный рынок. Китайские автомобили, составляющие подавляющую часть новых продаж в стране, подорожают из-за роста себестоимости, связанного с валютными расчетами, пошлинами и логистическими затратами. Особенно заметным это станет для популярных моделей, таких как Chery Tiggo 7 PRO Max.

Эксперты отмечают, что с сентября курс юаня к рублю вырос более чем на 23%, что существенно увеличило затраты на импорт автомобилей. Если раньше стоимость модели в топовой комплектации для поставок из Китая составляла около 1,725 млн рублей (с учетом транспортировки и НДС), то сегодня эти платежи уже достигают 2,128 млн рублей. Таким образом, разница в себестоимости за пару месяцев выросла на более чем 400 тыс. рублей.

Ситуацию усугубляет повышение утильсбора, которое добавило еще около 255 тыс. рублей к базовым затратам. При этом дилеры и импортеры вынуждены снижать свою маржу, чтобы сдерживать цены и сохранить продажи. Однако даже при таких мерах наценка в 60 тыс. рублей, добавленная осенью, не компенсирует текущий рост затрат.

На фоне всех этих изменений розничная цена китайских автомобилей, таких как Chery Tiggo 7 PRO Max, пока увеличилась лишь на 10 тыс. рублей в ноябре. Однако рынок оказался в ситуации, где дальнейшее удержание цен угрожает прибыли дилеров и может затруднить их операционную деятельность. Продавцы автомобилей в России сталкиваются с выбором: жертвовать доходностью или повышать цены, рискуя потерять покупателей.

Руководитель одной из автомобильных компаний отметил, что осенью 2024 года наценка импортеров и дилеров составляла около миллиона рублей на одну машину, однако сейчас эта сумма сократилась до 400 тыс. рублей. Если курс рубля не укрепится, дилеры неизбежно будут вынуждены пересматривать цены.

Эксперты предсказывают, что устойчивое падение курса рубля может привести к увеличению розничных цен автомобилей на 500–600 тыс. рублей в 2025 году. Это существенно повлияет на доступность новых автомобилей для россиян и, вероятно, снизит объемы продаж. В то же время возможная стабилизация курса рубля оставляет шанс на временное сохранение текущих цен.