Приобретение квартиры с действующей ипотекой может оказаться выгодным вариантом благодаря низкой процентной ставке, под которую изначально был оформлен кредит. Об этом сообщает портал «Финансы Mail».

Сегодня рыночные ставки по ипотеке в России значительно возросли — в среднем до 25 процентов, а в некоторых банках достигают и 43 процентов годовых. На этом фоне, покупка квартиры с ипотекой, ставка которой составляет 8-11 процентов, становится более привлекательной.

Эксперты предупреждают, что подобный вариант доступен только для жилья, которое уже находится в собственности или в залоге. В таких случаях сохраняется низкая ставка, что делает сделку выгодной.

Ранее финансовые аналитики рекомендовали россиянам не оформлять ипотеку под 25 процентов, а вместо этого выбирать депозиты. По их словам, лучше копить средства до тех пор, пока ставки по вкладам не перестанут обгонять рост цен на недвижимость.