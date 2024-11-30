Современные двигатели автомобилей становятся всё более мощными и экономичными, но их долговечность часто оказывается ниже, чем у моторов прошлых поколений. Производители используют сложные технические решения, которые повышают эксплуатационные характеристики, но усложняют конструкцию и снижают ресурс. Несмотря на это, на рынке всё ещё можно найти модели, способные работать сотни тысяч километров без серьёзного ремонта.

Примером такого двигателя является корейский Hyundai G4FC мощностью 122-129 лошадиных сил. Этот мотор устанавливается на модели Hyundai Elantra, Creta, Solaris и Kia Rio. Алюминиевый блок с чугунными цилиндрами и два фазовращателя обеспечивают баланс между производительностью и долговечностью. При правильной эксплуатации и использовании качественного топлива ресурс двигателя превышает 300 тысяч километров.

Ещё один надёжный двигатель — Peugeot EC5 мощностью 110-115 лошадиных сил, который встречается на Peugeot 301, 408 и Citroën C-Elysee. Благодаря чугунному блоку мотор устойчив к перегреву и работает даже на низкооктановом топливе. Своевременное обслуживание позволяет увеличить ресурс до 400 тысяч километров.

Двигатель Renault К4М мощностью 100-115 лошадиных сил хорошо известен владельцам Logan, Sandero, Megane II, Duster и Lada Largus. Его чугунный блок цилиндров и 16 клапанов делают мотор практически неубиваемым при правильном уходе. Единственное, что требует внимания, — это замена ремня ГРМ каждые 60 тысяч километров. Ресурс двигателя при должном обслуживании может превышать 500 тысяч километров.

Мотор Volkswagen/Skoda 1,6 MPI ЕА 211 мощностью 90-110 лошадиных сил стал основой для моделей VW Polo и Skoda Rapid российской сборки. Он появился в 2011 году и выделяется экономичностью и отсутствием значительного расхода масла. Средний ресурс до капитального ремонта составляет 250-300 тысяч километров, что делает его отличным вариантом для городских автомобилей.

Также стоит отметить двигатель Nissan HR16DE мощностью от 94 до 150 лошадиных сил, который устанавливался на такие модели, как Juke, Note, Qashqai и Terrano. Этот мотор отличается неприхотливостью к качеству топлива, а его цепь ГРМ служит до 250 тысяч километров. При должном обслуживании ресурс двигателя достигает 350 тысяч километров.

Надёжность мотора во многом зависит от его конструкции, материалов и регулярного технического обслуживания. Двигатели с чугунными блоками или гильзами, как правило, дольше сохраняют свои характеристики. Такие решения особенно ценятся владельцами автомобилей, которые рассчитывают на долгую службу своих машин.