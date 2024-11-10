Микрозаймы могут показаться привлекательным вариантом для тех, кому срочно нужны деньги, но они несут серьезные риски, предупреждает главный эксперт «Академии личных финансов» Татьяна Волкова. По ее словам, микрозайм, взятый на небольшую сумму, часто приводит к выплатам с высокими процентами и проблемам с возвратом долга.

Волкова отмечает, что микрозаймы и потребительские кредиты имеют схожую основу, но различаются в условиях. Банковские кредиты требуют подтверждения дохода и залогов, что усложняет их получение, тогда как микрозаймы доступны почти любому, даже без работы. Это, на первый взгляд, может показаться удобством, но приводит к тому, что такие займы часто обходятся дороже. Краткосрочные займы под высокие проценты могут загнать человека в долговую яму, порождая постоянное ощущение нехватки денег.

Кроме того, МФО часто включают дополнительные услуги, такие как страхование или юридическая поддержка, что удваивает размер займа. Волкова рекомендует внимательно читать условия договора, особенно мелкий шрифт, чтобы избежать неожиданных расходов.

Эксперт также предупреждает о недобросовестных МФО. Такие компании могут неофициально действовать на рынке. Волкова советует проверять, включена ли организация в реестр Центрального банка России — легальные компании отмечены синим значком с галочкой. Она также рассказывает о практике некоторых МФО, которые затрудняют процесс погашения долга, используя сбои на сайтах или в мобильных приложениях. Каждая просрочка приносит доход компании, поэтому лучше сохранять реквизиты и платить напрямую.

Волкова добавляет, что в договорах таких организаций часто скрываются дополнительные комиссии и штрафы. Поэтому важно внимательно читать условия и обдумывать альтернативные варианты, прежде чем обращаться за микрозаймом. Среди безопасных альтернатив эксперт называет помощь друзей или родственников, которые могут одолжить деньги без процентов.

Также стоит рассмотреть банковский кредит, если кредитная история позволяет. Банковские кредиты требуют больше документов, но взамен предлагают более низкие ставки. В ряде случаев целесообразно отказаться от ненужной покупки или найти способы сократить расходы.

По словам Волковой, разумный подход к финансам поможет избежать долговой зависимости и защитит от непредвиденных расходов.