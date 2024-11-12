Покупка подержанного автомобиля у официального дилера может показаться надежным решением, ведь обычно она гарантирует юридическую чистоту и исправность машины. Однако это не всегда так: порой оформление регистрации в ГАИ становится проблемой. Autonews выяснил, почему возникают такие случаи.

Подержанные автомобили поступают к дилерам разными способами: через систему Trade-in, в рамках комиссионной продажи, а также по агентским договорам. Именно последний способ таит в себе немало рисков для покупателя, так как дилер здесь лишь посредник и не несет ответственности за состояние автомобиля.

При продаже по агентскому договору дилер представляет интересы владельца, но автомобиль остается в собственности этого владельца, а не автосалона. В случае, когда покупатель приобрел Mercedes-Benz GLC и обнаружил, что двигатель имеет неоригинальный номер, ГАИ отказало в регистрации. Дилер от ответственности отказался, ссылаясь на то, что его роль ограничивается лишь сопровождением сделки.

Агентский договор позволяет дилерам избегать ответственности, поясняет Антон Шапарин из Национального автомобильного союза. Такие авто могут иметь различные повреждения или юридические проблемы, но не все дилеры проверяют их тщательно.

Максим Шелков, эксперт в области автокриминалистики, утверждает, что у дилеров есть возможность проверять автомобили, однако не все проблемы можно выявить. Претензии покупателя будут ограничены, так как по агентскому договору салон не несет ответственности за состояние автомобиля.

Если покупка осуществляется по агентскому договору, ответственность за юридическую чистоту сделки остается на предыдущем владельце, тогда как автосалон выступает посредником. Автомобиль может иметь обременения, долги или быть объектом двойной продажи. Эксперты рекомендуют привлекать юриста для детального анализа сделки и избегать агентских договоров, так как они увеличивают риски для покупателя. В случае покупки по договору комиссии ответственность за автомобиль лежит на дилере, и покупатель может отстаивать свои права через суд.