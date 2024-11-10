Политика будущего президента США Дональда Трампа, вероятно, будет направлена на сдерживание ключевых конкурентов Америки — России, Китая и Ирана. Такой прогноз представил в колонке для The Hill профессор международных отношений и старший научный сотрудник Института мира и дипломатии Эндрю Лэтэм.

Эксперт подчеркнул, что подход Трампа к России часто оценивается через призму противоречий. Однако сдержанность в его отношении к Москве, по мнению Лэтэма, не означает одобрения действий России. Скорее, это выражает намерение США противостоять российскому влиянию в Европе, оказывая стратегическую поддержку союзникам, но избегая прямой конфронтации.

Лэтэм считает, что Америке нет необходимости участвовать в каждом конфликте в Восточной Европе. Более эффективным решением станет обдуманная поддержка членов НАТО и точечные меры по сдерживанию, которые укрепят позиции США в регионе без риска прямого военного противостояния.