Военный аналитик и сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал вероятность применения Россией ядерного оружия в ответ на удары дальнобойными ракетами ATACMS со стороны Украины. По его мнению, такая эскалация не является необходимой, поскольку текущие масштабы конфликта не ставят Россию в критическую ситуацию на фронте.

«Решение снять запрет на использование ATACMS не приведёт к поражениям на фронте. Мы медленно, но выигрываем. Поэтому нет никакого смысла прибегать к радикальным мерам», — считает Полетаев.

Он подчеркнул, что красной линией для России могут стать только действия Запада, которые способны изменить баланс сил на фронте в пользу Украины и поставить российские вооружённые силы в уязвимое положение.

Однако эксперт отметил, что использование дальнобойных ракет в приграничных районах создаёт серьёзные трудности для российских подразделений. Такие атаки осложняют логистику и требуют дополнительных усилий для обеспечения безопасности на важных участках фронта.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отказ Берлина от поставок дальнобойных ракет Taurus Украине выгоден Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в контексте предстоящих выборов. Шольц отметил, что позиция партии основана на благоразумии, что укрепляет её поддержку среди избирателей.

По мнению аналитиков, дальнейшее распространение дальнобойных ракет на вооружении Украины может усугубить конфликт, но вряд ли приведёт к резким изменениям в стратегии России. Полетаев подчёркивает, что Россия адаптируется к новым угрозам, сохраняя преимущество в текущей ситуации.