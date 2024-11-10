Смартфоны становятся мишенью для мошенников, которые используют фишинг для получения личной информации пользователей. Борис Лопатин, старший эксперт «МегаФона» по борьбе с мошенничеством, рассказал RT, что злоумышленники часто выманивают данные под предлогом получения «выигрыша», скидок или даже инвестиций. Мошенники просят пользователей перейти по ссылке и ввести данные банковской карты. Чтобы не попасться на такие уловки, Лопатин рекомендует избегать подозрительных ссылок, не открывать вложения от неизвестных отправителей, проверять подлинность адресов сайтов и электронных писем.

Фишинговые атаки всё чаще встречаются и в мессенджерах, где злоумышленники могут отправлять сообщения от взломанных аккаунтов друзей или знакомых. Такие схемы используют поддельные страницы входа для перехвата паролей и доступа к личным профилям. Это делает фишинг опасным даже среди близких контактов, предупреждает эксперт.

Для дополнительной защиты данных и самого устройства Лопатин советует включить защиту с помощью пароля, графического ключа или биометрической аутентификации, чтобы обезопасить смартфон от несанкционированного доступа в случае потери или кражи. Также полезно установить ПИН-код на SIM-карту, который потребуется при каждом включении телефона и при перестановке SIM-карты в другое устройство.

Еще одна угроза — использование незашифрованных Wi-Fi сетей. Через такие точки доступа хакеры могут перехватывать данные и заражать устройство вредоносным ПО. Чтобы предотвратить утечку информации, особенно во время финансовых операций, Лопатин рекомендует подключаться только к защищённым сетям или использовать мобильный интернет.

Не менее опасными являются вредоносные программы, которые можно случайно загрузить при переходе по мошенническим ссылкам. Чтобы избежать этого, эксперт советует устанавливать антивирусные приложения и загружать программы только из проверенных источников, таких как официальные магазины приложений. Важно также проверять разрешения, которые запрашивают установленные приложения, и отключать ненужные доступы.

Кроме того, Лопатин отмечает, что существует риск столкнуться с шпионскими или сталкерскими программами, замаскированными под легальные приложения, которые угрожают конфиденциальности данных пользователей. Опасность представляют также программы-вымогатели: они шифруют файлы на устройстве и требуют выкуп за их восстановление.