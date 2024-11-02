Эксперты в области питания развенчали ряд распространенных мифов о заморозке продуктов, которые могут существенно улучшить качество хранения и помочь избежать излишней траты пищи. Советы от специалистов, таких как диетолог Хилари Мейер, объясняют, как правильно использовать морозильник, чтобы запасы продуктов не теряли своего вкуса и питательной ценности. Пишет издание “rznonline.ru“.

Заморозка подходит для всех продуктов

Несмотря на распространенное мнение, заморозка не всегда подходит для всех видов пищи. Например, салат и зелень становятся водянистыми и теряют форму при разморозке, а кремовые соусы, находясь в морозильнике, могут расслоиться и изменить текстуру. Что касается кофе, его хранение в морозильнике тоже спорно: низкие температуры и впитывание посторонних запахов лишают зерна свежести. Министерство сельского хозяйства США рекомендует избегать замораживания консервов и яиц в скорлупе, так как при заморозке эти продукты могут портиться или просто терять вкусовые качества.

Замороженные продукты можно хранить вечно

Хотя с точки зрения безопасности продуктов заморозка действительно «останавливает» развитие бактерий, со временем качество продуктов ухудшается. Сроки хранения зависят от вида пищи: мясо обычно рекомендуется хранить не дольше года, рыба — около шести месяцев. Чтобы продукт сохранял свежесть дольше, важно правильно его упаковать, избегая попадания воздуха и влаги. Использование вакуумных пакетов или герметичных контейнеров способно защитить продукты от появления льда и изменений в текстуре.

Замораживание убивает бактерии

Принято считать, что низкие температуры в морозильнике уничтожают микробы, но это не так: заморозка только приостанавливает их активность. Если продукт был заражен до заморозки, при размораживании вредные микроорганизмы снова активизируются. Чтобы обезопасить себя, необходимо тщательно готовить размороженные продукты, прогревая их до нужной температуры, которая позволит уничтожить все бактерии.

Замороженные продукты менее питательны, чем свежие

Продукты, подвергшиеся шоковой заморозке, могут даже обогнать по питательности «свежие» аналоги. Овощи и фрукты, отправляемые на заморозку, собираются на пике зрелости, а шоковая заморозка позволяет сохранить максимальное количество витаминов и минералов. Однако, чтобы не потерять эти полезные вещества, их рекомендуется готовить на пару или в микроволновке, избегая длительного кипячения.

Продукты нельзя замораживать повторно

Повторная заморозка допустима, если продукт находился вне холодильника не более двух часов. Однако с каждой новой заморозкой качество пищи может ухудшаться: теряется влага, страдает текстура и вкус, особенно в случае мяса. Поэтому, если вы хотите получить максимальное удовольствие от блюда, желательно не подвергать продукт повторной заморозке, особенно если его структура важна для рецепта.

Замороженные продукты можно хранить где угодно в морозильнике

Размещение продуктов в морозильнике также играет важную роль в их сохранности. Например, дверца морозильника может быть удобна для быстрого доступа, но постоянные колебания температуры при открывании могут негативно сказаться на продуктах, оставленных вблизи. Специалисты рекомендуют держать запасы в глубине морозильной камеры, где температура остается более стабильной. Те продукты, которые располагаются у передней части морозильника, желательно использовать в первую очередь.