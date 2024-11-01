Дмитрий Матвеев, глава компании «Мой Автопрокат», напомнил водителям о типичных ошибках, совершаемых в ходе подготовки машины к зимнему сезону. В беседе с «Лентой.ру» эксперт рассказал, на что особенно важно обратить внимание.

Первое – это проверка систем охлаждения и тормозов.Особое внимание следует уделить охлаждающей жидкости. Её уровень должен находиться между средним и максимальным значением, а резиновые и пластиковые детали системы охлаждения важно тщательно осмотреть даже незначительные повреждения в морозы могут вызвать серьёзные проблемы.

Эксперт также напомнил, что для безопасного вождения по зимним дорогам важно проверить тормозную систему, включая тормозные колодки, диски, жидкость и цилиндры.

Изношенные элементы подвески также стоит заменить заранее. Зимой под воздействием низких температур быстрее выходят из строя такие детали, как сайлентблоки, втулки, стойки стабилизаторов и даже щетки стеклоочистителей.

Автовладельцы также нередко забывают про уровень и состояние электролита в аккумуляторе. Если в электролите появляются металлические частицы, лучше всего заменить аккумулятор, поскольку со временем это может привести к разрушению его внутренних пластин.

Кроме того, Матвеев советует не забывать об обработке замков и уплотнителей водоотталкивающими средствами, чтобы избежать их замерзания. А в условиях сурового климата может быть полезным утеплить моторный отсек и радиатор, что позволит избежать переохлаждения важных узлов автомобиля.